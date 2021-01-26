Fenerbahçeli Mesut Özil'in imza töreni yarın gerçekleştirilecek
Fenerbahçe'nin İngiltere'nin Arsenal takımından renklerine bağladığı dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'in imza töreni yarın gerçekleştirilecek.
Fenerbahçe'nin İngiltere'nin Arsenal takımından renklerine bağladığı dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'in imza töreni yarın gerçekleştirilecek.
Transferi uzun süre konuşulan 32 yaşındaki oyuncunun imza töreni saat 15.00'te başlayacak.
İstanbul'a gelişi esnasında hakkında birçok paylaşım yapılan yıldız oyuncunun imza törenine de basın mensupları büyük ilgi gösterdi.
Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak Mesut'un imza törenine, 64 farklı kuruluş, 132 basın mensubunun yanı sıra 10 yabancı kurum akreditasyon başvurusunda bulundu.
Mesut Özil, törende Fenerbahçe ile 3,5 yıllık sözleşmeye imza atacak.
En Çok Okunan Haberler
- Gökçek'ten partisine: Bazı şerefsizler...
- Erdoğan’a çocuklarının ömrünü veren başkan yeniden aday
- Soylu'ya hakaret eden kişi hakkında iddianame düzenlendi
- CHP'li belediye başkanından İnce sinyali
- Kanser hastası yurttaş Erdoğan'a seslendi: Aç yatıyorum!
- Cumhur İttifakı'nın 5 ayda oyları eridi
- Korkunun ve zavallılığın eseri
- 'Keyif çayı' programına şöförlerden isyan
- Alevilerin evleri yine işaretlendi
- Erdoğan Saadet’i üçe böldü
Video Haberler
- Kahramanmaraş'ta yük treni ile TIR böyle çarpıştı
- Dikkat! Et tüketirken sakın bunu yapmayın
- Korkunç an: İtfaiye erinin başına klima düştü
- Rus turistlere dehşeti yaşatan şüpheli böyle yakalandı
- Habertürk TV sunucusu zamlara böyle isyan etti
- Bankada borçları nedeniyle kendini yakmaya çalıştı
- Dikkat! Prof. Dr. Tevfik Özlü'den korkutan uyarı
- Ekrem İmamoğlu'ndan GTA 5 göndermeli hijyen paylaşımı
- Meral Akşener Endişeliyim deyip Erdoğan'a seslendi
- Kanadalı mucit, motorlu sırt çantasıyla böyle kaydı
En Çok Okunan Haberler
- Gökçek'ten partisine: Bazı şerefsizler...
- Erdoğan’a çocuklarının ömrünü veren başkan yeniden aday
- Soylu'ya hakaret eden kişi hakkında iddianame düzenlendi
- CHP'li belediye başkanından İnce sinyali
- Kanser hastası yurttaş Erdoğan'a seslendi: Aç yatıyorum!
- Cumhur İttifakı'nın 5 ayda oyları eridi
- Korkunun ve zavallılığın eseri
- 'Keyif çayı' programına şöförlerden isyan
- Alevilerin evleri yine işaretlendi
- Erdoğan Saadet’i üçe böldü