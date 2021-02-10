Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut'tan Altay açıklaması

10 Şubat 2021 Çarşamba, 08:48

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, “Maça başladığımızda maç kontrolü 120 dakika boyunca bizde olmasına rağmen istediğimiz sonucu alamadık” diye konuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, kaybetmek istemedikleri bir maçı kaybettiklerini ifade ederek, “Tur atlamak isterdik. Maça başladığımızda maç kontrolü 120 dakika boyunca bizde olmasına rağmen istediğimiz sonucu alamadık. İlk yarının 45. dakikada yaptığımız basit hatadan ve gelen kırmızı kart ve gol bizi eksik bıraktı. 10 kişi oynamamıza rağmen ikinci yarı uzatmalarda elimizden geleni yaptık ve 1-1’i yakaladık. Rakibin 96. dakikada yakaladığı bir pozisyon orta yapmak isterken kaleye gelen bir şut oldu” dedi.



“FUTBOLCULARIN YORGUNLUK HALİNE GÖRE TERCİH YAPIYORUZ”

Başakşehir maçında kalede Harun’un oynaması ile alakalı soruya cevap veren Bulut, “Futbolcularla alakalı biz bireysel görüşmelerimizi doktorumuzla yapıyoruz. Futbolcuların yorgunluk haline göre yapıyoruz. Altay’ın kaç maç oynadığına bakarsanız sürekli yorgun olan bir Altay vardı. O yüzden Harun’u değerlendirdik” ifadelerini kullandı.



