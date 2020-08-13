Fenerbahçe'ye ezeli rakiplerden geçmiş olsun mesajı

13 Ağustos 2020 Perşembe, 23:50

Fenerbahçe’de 1 futbolcu ve 1 teknik heyet personelinin koronavirüs tanısı konmasından sonra Galatasaray ve Beşiktaş kulüplerinden geçmiş olsun mesajları geldi.



Fenerbahçe'nin iki ezeli rakibi, sosyal medya hesaplarından yayınladıkları mesajlarla Fenerbahçeli teknik adam ve futbolcuya acil şifalar dilediler.