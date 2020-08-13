Fenerbahçe'ye Sosa'dan sonra bir Arjantinli yıldız daha
Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Trabzonspor'un kaptanı Sosa ile el sıkışan sarı lacivertlilerin hedefinde bu sefer Roma forması giyen Diego Perotti var.
Video Haberler
- Silahlı gaspçılar taksiciye dehşeti yaşattı
- Beyrut'taki patlama anına ilişkin yeni görüntüler
- Gergin anlar! Rus ve ABD uçakları karşı karşıya geldi
- Bekçiyi bıçakla etkisiz hale getirip, hırsızlık yaptılar
- Albayrak'tan dövizdeki dalgalanmayla ilginç açıklama
- Ankara'da çok sayıda kadın gözaltına alındı
- Galata restorasyonunu yapan firma sahibi AKP'li çıktı
- Cemil Bayık öldü mü? sorusuna böyle cevap verdi
- Kıskançlık kavgası kanlı bitti
- Aydos Ormanı'nda yangın