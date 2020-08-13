Fenerbahçe'ye Sosa'dan sonra bir Arjantinli yıldız daha

Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Trabzonspor'un kaptanı Sosa ile el sıkışan sarı lacivertlilerin hedefinde bu sefer Roma forması giyen Diego Perotti var.

cumhuriyet.com.tr
13 Ağustos 2020 Perşembe, 08:57
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