FIBA'dan İzmir mesajı
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), İzmir'de meydana gelen depremin ardından Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu aracılığıyla taziye mesajı yolladı.
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