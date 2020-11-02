FIBA'dan İzmir mesajı

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), İzmir'de meydana gelen depremin ardından Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu aracılığıyla taziye mesajı yolladı.

cumhuriyet.com.tr
02 Kasım 2020 Pazartesi, 22:26
FIBA'dan İzmir mesajı
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