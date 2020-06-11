FIFA'dan maç oynanırken transfere izin

FIFA, koronavirüs salgını nedeniyle takımların sezon tamamlanmadan transfer yapmasına imkan sağlayacak.

İHA
11 Haziran 2020 Perşembe, 23:53
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FIFA, koronavirüs salgını nedeniyle takımların sezon tamamlanmadan transfer yapmasına imkan sağlayacak.
FIFA, koranavirüs salgını nedeniyle oyuncuların statü ve transfer talimatında geçici düzenlemeler yaptı. FIFA’nın internet sitesinden yapılan açıklamada, liglerde 2020-2021 sezonu yaz transfer döneminin, mevcut sezon tamamlanmadan başlatılabileceği ve oyuncuların aynı sezonda iki yerine üç takımda forma giyebileceği belirtildi.


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