FIFA'dan maç oynanırken transfere izin

11 Haziran 2020 Perşembe, 23:53

FIFA, koronavirüs salgını nedeniyle takımların sezon tamamlanmadan transfer yapmasına imkan sağlayacak.

FIFA, koranavirüs salgını nedeniyle oyuncuların statü ve transfer talimatında geçici düzenlemeler yaptı. FIFA’nın internet sitesinden yapılan açıklamada, liglerde 2020-2021 sezonu yaz transfer döneminin, mevcut sezon tamamlanmadan başlatılabileceği ve oyuncuların aynı sezonda iki yerine üç takımda forma giyebileceği belirtildi.



