FIFA’dan yolsuzluklar hakkında suç duyurusu
FIFA, Sepp Blatter yönetiminin 2013 yılındaki müze projesi ile ilgili yolsuzluk tespit edildiğini ve ilgili dosyalarla hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.
FIFA yaptığı açıklamada, FIFA Müzesi’nin inşaatı ve devam eden işletme maliyetleri ilgili yapılan incelemelerin ardından proje ile ilgili düzensizlik ve suiistimal şüphelerinin olduğunu belirtti. Açıklamada suç duyurusu ile ilgili, ‘’ İnceleme sonucu tespit edilen usulsüzlükler sonrasında, konunun daha fazla incelenmesi için dosyayı Zürih Savcılığına taşımak zorundayız. Yapılan suç duyurusu, FIFA eski başkanı Joseph Blatter ve yönetimin çeşitli üyelerine yöneliktir. ‘’ ifadeleri kullanıldı.
PARA FARKLI YERLERE GİTTİ
FIFA’nın yaptığı suç duyurusunda, Blatter yönetiminin FIFA’nın sahibi olmadığı bir binaya 140 milyon İsviçre Frangı harcadığı, binanın sahibi olduğu şirket ile 2045 yılına kadar geçerli olmak kaydıyla 360 milyon İsviçre Frangı değerinde bir kira sözleşmesi yapıldığı belirtildi. FIFA Genel Sekreter Yardımcısı Alasdair Bell yaptığı açıklamada, ‘’ Müze projesi ile ilgili sıra dışı faaliyetler tespit ettik ve bunu adli kurumlara rapor etmek zorundaydık. Davayı savcılara bildirmekten başka seçeneğimiz olmadığına karar verdik ve mevcut yönetimin güvene dayalı bir görev bilincinde olduğunu hatırlatmak istedik. ‘’ dedi.
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