Formula 1 efsanesi geri dönüyor!
Formula 1 takımlarından Renault, İspanyol pilot Fernando Alonso ile anlaştıklarını açıkladı.
Formula 1 takımlarından Renault, İspanyol pilot Fernando Alonso ile anlaştıklarını açıkladı.
İki dünya şampiyonluğu bulunan ve 2018 yılında Formula 1’e veda ettiğini açıklayan Fernando Alonso, pistlere geri döndü. Son olarak McLaren ile yarışan 38 yaşındaki pilot, 2021 sezonunda Renault için ter dökecek. Alonso’nun takım arkadaşı ise Sebastian Ocon olacak.
Alonso, 2005 ve 2006’da Renault’la şampiyonluklar yaşamıştı.
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