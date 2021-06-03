Fransa Açık'ta favoriler üçüncü turda
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) l Medvedev ve Tsitsipas, Sabalenka ile Williams üçüncü tura yükseldi.
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerde Daniil Medvedev ve Stefanos Tsitsipas, kadınlarda ise Aryna Sabalenka ile Serena Williams üçüncü tura yükseldi.
Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 4. günü, akşam seansındaki ikinci tur karşılaşmalarıyla tamamlandı.
Erkeklerin 2 numaralı seribaşı Rus Medvedev, dünya sıralamasının 52. basamağındaki ABD'li Tommy Paul'u 3-6, 6-1, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 3-1 yenerek üçüncü tura çıktı.
5 numaralı seribaşı Yunan Tsitsipas, klasmanın 103. sırasındaki İspanyol Pedro Martinez'i 6-3, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 3-0 mağlup ederek tur atladı.
Tek kadınların 3 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka, dünya 50'ncisi vatandaşı Aliaksandra Sasnovich'i 7-5 ve 6-3'lük iki setle geçerek adını üçüncü tura yazdırdı.
7 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams ise Rumen Mihaela Buzarnescu'yu 6-3, 5-7 ve 6-1'lik setlerle 2-1 yenerek turu geçen taraf oldu.
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