Futbolcu değil iyilik meleği; çocuklara ücretsiz yemek için!
Manchester United’ın yıldız oyuncusu Marcus Rashford, okula giden çocuklara ücretsiz yemek verilmesi için tekrar kampanya başlattı.
Manchester United’ın yıldız oyuncusu Marcus Rashford, okula giden çocuklara ücretsiz yemek verilmesi için tekrar kampanya başlattı.
İngiliz futbolcu Marcus Rashford, Haziran’da hükümete yazdığı mektupta okula giden çocuklara verilen ücretsiz yemek kuponlarının okulların kapalı olduğu dönemde de verilmesini talep etmişti. İngiliz hükümeti mektuptan kısa bir süre sonra daha önce almış olduğu karardan döndü ve okula giden çocuklara okulların kapalı olduğu dönemde de ücretsiz yemek kuponlarının verileceğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından Rashford İngiltere’de bir kahramana dönüştü ve kraliçeden Britanya İmparatorluk Nişanı almaya hak kazanmıştı. İngiltere’de okulların tekrar açılmasıyla birlikte daha çok çocuğun ücretsiz yemeğe ulaşmasını isteyen Rashford, haziran ayında başlattığı kampanyanın aynısı tekrarlayarak hükümete bir mektup daha yazdı. Rashford mektupta 7-16 yaş aralığındaki 16 milyona yakın çocuğun bu desteğe ihtiyaç duyduğunu belirterek hamile annelere ve 4 yaşından küçük çocuğu olan ailelere verilen Sağlıklı Başlangıç kuponlarının 3.10 Sterlin’den 4.25 Sterlin’e yükselmesini talep etti. Sağlıklı Başlangıç kuponları sayesinde aileler çocukların gelişimi için gerekli olan süt ve benzeri ürünleri ücretsiz alabiliyor. Marcus Rashford, bu yılın başında İngiltere’deki 20 hayır kurumunu bir araya getirerek çocuklar için bir yemek fonu oluşturmuştu. Sky News’de yer alan haberde İngiltere Gıda Vakfı’nın yaptığı araştırmada İngiltere’deki 7-16 yaş grubu arasındaki çocukların %18’inin yaz tatillerinde yemek konusunda endişe duyduğu belirtildi. Araştırmada bu yaş grubunun %6’sının ailelerinin yaşadığı maddi sorunlar nedeniyle daha az yemek yemek zorunda kaldığı bilgisine yer verildi. Rashford yaptığı açıklamada, ‘’ Bu sorun çok uzun süredir ertelendi, Birleşik Krallık’taki çocukların yemeğe ulaşma sorunu pandeminin bir sonucu değil. Hiçbir çocuk ne yiyeceğim düşüncesiyle okula gitmemeli.’’ dedi.
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