Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den flaş açıklamalar

14 Ocak 2021 Perşembe, 14:27

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, GS TV'ye futbol gündemine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Haksız suçlamalar olduğunu belirten Mustafa Cengiz, "3-5 gündür büyük bir kaos yaratma, yanlış yönlendirmeler, sosyal medyada haksız suçlamalar var. Ocak 22'de 3 yılı dolduracağız. Geçmişini bilmeyen geleceğini yönetemez. Önemli olan fotoğraf değil, filmdir. Biz göreve başladığımızda kulüpte genel durum şu idi: 157 milyon Euro'ya yakın borç vardı. 147 milyon Euro olarak UEFA'ya bildirildi. Transfer yasağı vardı. 31'ine kadar 32 milyon TL ödeme yaptık. Yoksa transfer yasağı oluyordu. Bunları hallettik. Baskette de yasağımız vardı. Onu da kaldırdık. Voleybol ve Basketbolda 80 milyon TL borç vardı. Derneğin borçlarını kapattık. Bu paraları kredi olarak kullandık. Onun faizini vermek zorundayız. Kendi şirketimden de versem faiz almak zorundayım yoksa beni hapse atarlar. UEFA Disiplin Komitesi'ne bize biraz süre verin dedik. 4 ay müsaade verdiler. Sonra 67 sayfa rapor verdik. Tarihinde ilk defa bir kulübe ikinci defa uzlaşma anlaşması yaptılar. UEFA'da yer yerinden oynadı. PSG ve Milan da bizim yolumuzu izlediler." dedi.

"BUGÜN VARIM YARIN YOKUM"

Kayyum atanma tehlikesinden bahseden Cengiz, "Avrupa'nın önemli avukatları, sizin avukata ihtiyacınız yok dediler. 6 milyon Euro da cezayı ödedik. Disiplin Komitesi'nin üzerinde de bir komite var. Adamlar şoka girdi. Neredeyse 500 sayfa yazışma yaptık ve çok sertleştik. İstese o komite direkt ceza verebilirdi. CAS'a gittik. Bütün spor hukukçuları karşı çıktı. CAS'ta avukatlara bir kulüp 2.5 milyon Euro verdi. Milan ne kadar verdi bilmiyorum. 4 ay süren davayı kazandık. 35 bin İsviçre Frangı ödedik, Avrupa'nın en önemli hukuk kuruluşuna... 6 milyon Euro cezamızı ödedik ve tarihimizde ilk kez kara geçtik. Kayyum atanabilirdi bunu da kurtardık. Ben bugün varım yarın yokum." ifadelerini kullandı.

"BIKTIK..."

Yapılan eleştirilerin haksızlığına değinen Mustafa Cengiz, "Ben ve yönetim kurulu üyelerim haksız eleştirilerden bıktık. Bu kadar ağır saldırıdan bıkmış durumdalar. Kara delik gibi emiyorlar. Buna direniyoruz, nereye kadar bilemiyoruz. Hiç kimse bana acımasın. Yapayalnızım. bundan şikayet etmiyorum. Tükenene kadar mücadele edeceğim. Yarın bu hataları yaparsanız, buraya yönetim bulamazsınız. Her zaman şampiyon olmak durumunda olmayabilirsiniz. Biz şanslıydık. Süper Lig kolay bir lig değil." şeklinde konuştu.

DERBİ SÖZLERİ

Hafta sonu oynanacak derbi hakkında da değerlendirme yapan Mustafa Cengiz, "Beşiktaş maçına kazanmak için çıkıyoruz. Değerli bir rakiple karşılaşacağız. Haksız yenilgiler oldu. Hakemlere de atmak istemiyorum ama birçok faktör bir araya geldi. Kayserispor maçında son saniyede gol yedik. Futbolda her şey olabiliyor. Galatasaray ligin en kaliteli kadrosuna sahip. Fatih Terim'e buradan da teşekkür ediyorum. Değerli ve onurlu futbolcularımız var. Kadromuzda olan tüm futbolcular değerlidir. Keşke penaltıyı ben kaçırsaydım da Kerem kaçırmasaydı. Hoca da böyle dedi. Pazar günü ölümüne oynayacağız. Hak eden kazansın istiyorum." dedi.