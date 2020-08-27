Galatasaray Basketbol Takımı'nda koronavirüs vakası
Galatasaray Kulübü, erkek basketbol takımında bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Galatasaray Kulübü, erkek basketbol takımında bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından, Galatasaray Erkek Basketbol Takımı oyuncuları, teknik kadro, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanemiz Medical Park'ın katkılarıyla 25 Ağustos Salı günü yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası bir oyuncumuzun sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir.
Klinik şikayeti olmayan oyuncumuz için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır. Konuyla ilgili kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir" ifadeleri yer aldı.
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