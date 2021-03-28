Galatasaray basketbolda 1-0 öne geçti
Galatasaray, Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Finali’nde sahasında karşılaştığı BOTAŞ’ı 64-51 mağlup ederek, seride 1-0 öne geçti.
Galatasaray, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Finali’nde sahasında karşılaştığı BOTAŞ’ı 64-51 mağlup ederek, seride 1-0 öne geçti.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Can Mavisu xx, İbrahim Altıntaş xx, Münevver Özemre xx
Galatasaray: Steinberga xxx 17, Whitcomb xxx 14, Holingsvorth xx 7, Sude Yılmaz xx 6, Prints xx 5, Pelin Derya Bilgiç xx 5, Asena Yalçın xx 4, Rusell x 2, Meltem Yıldızhan x 2, Miray Balotu x 2, Cansu Köksal x
Başantrenör: Efe Güven
BOTAŞ: Ayşe Cora 17 xxx, Williams 14 xxx, Sehernaz Çidal xx 13, Marina Baş xx 7, Büşra Akbaş xx, Bahar Çağlar Ökten x, Fatma Bayram xx
Başantrenör: Zafer Kalaycıoğlu
1. Periyot: 21-19 (Galatasaray lehine)
Devre: 40-26 (Galatasaray lehine)
3. Periyot: 51-40 (Galatasaray lehine)
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