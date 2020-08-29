Galatasaray dayanıklılık çalıştı!
Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde ise dayanıklılığa yönelik bireysel ve grup antrenmanları gerçekleştirildi.
Galatasaray, 2020-2021 sezonu hazırlıklarını bugün yaptığı tek idmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde ise dayanıklılığa yönelik bireysel ve grup antrenmanları gerçekleştirildi.
İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 17.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
Video Haberler
- Adana'daki yangında her şeyini kaybetti
- Prof. Dr. Ünal canlı yayında açıkladı: Korkunç boyutta
- Navtex ilan edilen bölgede tehlikeli gerginlik
- 400 yıllık tarihi köprü iş makineleri tarafından yıkıldı
- AKP'liler birbirine girdi
- Bir kadın cinayeti daha son anda önlendi!
- AKP'li Ünal'dan bir garip 30 Ağustos açıklaması
- Mısıroğlu'nu eleştirdiği görüntüler yeniden gündem oldu
- 17 kişinin bulunduğu 50 metrelik yat alev alev yandı
- İşte felaketin boyutunu gösteren fotoğraf!