Galatasaray dayanıklılık çalıştı!

29 Ağustos 2020 Cumartesi, 13:58

Galatasaray, 2020-2021 sezonu hazırlıklarını bugün yaptığı tek idmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde ise dayanıklılığa yönelik bireysel ve grup antrenmanları gerçekleştirildi.

İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 17.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.