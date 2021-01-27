Galatasaray filede yarı finalde

27 Ocak 2021 Çarşamba, 22:29

2021 Kadınlar CEV Kupası çeyrek final maçında Galatasaray HDI Sigorta, Almanya’nın Dresdner SC takımını 3-1 mağlup etti.

Galatasaray HDI Sigorta mücadeleden 25-22, 16-25, 25-23 ve 25-23’lük setlerle 3-1 galip gelerek tarihinde 5. kez adını yarı finale yazdırdı. Sarı-kırmızılı ekip yarı finalde Fransa’nın Beziers Angels takımıyla karşılaşacak.



Salon: TVF Burhan Felek Vestel

Hakemler: Magdalena Niewiarowska (Polonya), Fuad Aghayev (Azerbeycan)

Dresdner SC: Gray, Janiska, Weitzel, Storck, Stigrot, Gates, Dürr (L), (Cyris, Straube, Crittenden)

Galatasaray HDI Sigorta: Selin, Çağla, Kosheleva, Ergül, Rykhliuk, İlkin, Gizem (L), (Güldeniz, Beren, Nilay, Sezen)

Setler: 22-25, 25-16, 23-25, 23-25

Süre: 98 dakika (24 23 26 25)



