Galatasaray ilk etapta Onyekuru, Kaan ve Gedson için girişimde: Transfer harekâtı

01 Temmuz 2021 Perşembe, 07:00

Yönetim, teknik direktör Fatih Terim’in isteği doğrultusunda kadroya takviye yapmak için görüşmelerini sürdürüyor. Başkan Burak Elmas, ilk olarak Onyekuru, Kaan Ayhan ve Gedson Fernandes 3’lüsünde mutlu sona ulaşmak istiyor. Onyekuru için Monaco kulübüyle görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

Sarı-Kırmızılı kulüp, bir önceki yönetim sürecinde 4 milyon 350 bin Avro satın alma opsiyonu olan Nijeryalı futbolcunun fiyatını aşağıya çekmeyi planlıyor. Gedson Fernandes için kulübü Benfica ile kiralama ücreti ve satın alma opsiyonu konusunda görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Kaan Ayhan konusunda Sassuolo’nun yapacağı stoper transferi bekleniyor. İtalyan kulübü, kadrosuna yeni bir defans oyuncusu katması halinde milli futbolcunun transferi için Galatasaray’a olumlu yanıt verdiği kaydedildi.