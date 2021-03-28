Galatasaray'da Fatih Terim'den TFF'ye gönderme: Ağzımı açsam ceza!

28 Mart 2021 Pazar, 10:36

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yakın çevresine, ceza isyanında bulunduğunu öğrenildi. Verilen 2 maçlık cezanın bildik bir uygulama olduğu vurgulayan Terim'in, yakın çevresine, "Kafamı indirsem ceza, kaldırsam ceza... Diğer hocalar neler yapıyor, neler diyor ceza almıyor" dediği öğrenildi.

İşte o sözler:

"BİZ EN UFAK HAREKETİMİZDE CEZA"

Biz en ufak hareketimizde ceza alıyoruz. Saha içinde gerginlik olabilir, tartışabiliriz. Sonrasında zaten adam geldi, özür diledi. Her şeye böyle ceza mı verilir, eğer verilecekse herkese aynı şekilde verilmelidir!"

YÖNETİM SESSİZ

Terim'in sosyal medya hesabından terazi fotoğrafı paylaşması sonrasında birçok Galatasaraylı taraftar da tecrübeli hocaya aynı paylaşımla destek verdi. Hatta kaptan Muslera da geç saatlerde sosyal medya hesabına terazi fotoğrafı koydu.