Galatasaray'da Fatih Terim'den TFF'ye gönderme: Ağzımı açsam ceza!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den TFF'ye eleştiri.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yakın çevresine, ceza isyanında bulunduğunu öğrenildi. Verilen 2 maçlık cezanın bildik bir uygulama olduğu vurgulayan Terim'in, yakın çevresine, "Kafamı indirsem ceza, kaldırsam ceza... Diğer hocalar neler yapıyor, neler diyor ceza almıyor" dediği öğrenildi.
İşte o sözler:
"BİZ EN UFAK HAREKETİMİZDE CEZA"
Biz en ufak hareketimizde ceza alıyoruz. Saha içinde gerginlik olabilir, tartışabiliriz. Sonrasında zaten adam geldi, özür diledi. Her şeye böyle ceza mı verilir, eğer verilecekse herkese aynı şekilde verilmelidir!"
YÖNETİM SESSİZ
Terim'in sosyal medya hesabından terazi fotoğrafı paylaşması sonrasında birçok Galatasaraylı taraftar da tecrübeli hocaya aynı paylaşımla destek verdi. Hatta kaptan Muslera da geç saatlerde sosyal medya hesabına terazi fotoğrafı koydu.
Video Haberler
- Dev piton yılanının aniden saldırısına uğradı
- Van'ın ikinci balık türü tescillendi
- Zeytinburnu'nda kıyıya vuran geminin parçalanma işlemi
- Ekrem İmamoğlu'nun 'Kadayıf' anısı
- Antalya'da skandal görüntüler! Korku dolu anlar yaşattı
- Kuşadası'nda 'ölümsüzlük' mantarı bulundu
- Kadıköy'de gergin anlar! Polis böyle müdahale etti
- Erdoğan'a zor soru
- O 'dehşet fotoğraf'taki kişi konuştu
- Bağcılar'da ortalığın savaş alanına döndüğü kavga anı
En Çok Okunan Haberler
- Aşı programında yeni döneme geçildi
- Sağlık Bakanı Koca'nın 'aşı yasağı' korkusu
- Yol kayboldu! Düzce'de faciadan dönüldü
- AKP'li Kürşat Ayvatoğlu, serbest bırakıldı
- NASA'dan dev göktaşına ilişkin kritik açıklama
- İşte çalınan bilgiler
- Meteoroloji uyardı: Kar ve yağmur geliyor!
- Acı haber! Dünyaca ünlü yazar hayatını kaybetti
- Mars'tan çarpıcı görüntü
- Kürşat Ayvatoğlu'nun milyonluk araç listesi