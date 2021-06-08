Galatasaray'da seçime girmekten vazgeçen Işın Çelebi Cumhuriyet'e özel açıklamalarda bulundu
Galatasaraylı Işın Çelebi, cumhuriyet.com'a özel açıklamalarda bulundu.
-Neden aday oldunuz neden vazgeçtiniz?
Galatasaray'daki dağılmışlığı gördük. Bu dağılmışlığı toplayabilir miyiz acaba diyerek aday olduk. Çünkü biz Galatasaray'ı mahkeme kapılarında görmek istemiyorduk. Galatasaray'da huzur ve barış olsun diye aday olduk. Adaylara birleşelim çağrısında bulunduk ancak adaylar Galatasaray karvizitinden vazgeçmek istemediler, koltuk sevdalarından vazgeçmek istemediler. Bir akil adamın başkanlığında bir araya gelip beraber hareket edelim dedik. Tek liste çıkarmak istedik ancak yanaşmadılar.
-Neden bu kadar çok aday çıktı?
Kulübün durumu iyi olduğu için bu kadar çok aday yok. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e katılmıyorum. Galatasaray iki mali kongreyi yapmadı. Kimse borç tutarını net bilmiyor. Galatasaray'ın gidişi iyi olmadığı için bu kadar aday çıktı. Tekrar söylüyorum biz Galatasaray'ı birleştirmek istedik ancak olmadı.
-Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasında yaşanan gerilimin nedenleri sizce neler? Göreve gelseydiniz Terim ile çalışır mıydınız?
Bunun nedeni açık. Galatasaray'da bir huzur ortamı yok. Başkanıyla hocasıyla kümelenmiş bir Galatasaray olsaydı bunlar yaşanmazdı. Terim Galatasaray'ın büyük bir değeridir. Galatasaray Başkanı olsaydım Terim ile yola devam edip etmeme kararını hep beraber verirdik. Camia olarak bir karar vermek çok değerli.
-Ünal Aysal'ın Burak Elmas ve Eşref Hamamcıoğlu ile buluşmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Benim de böyle bir çağrım oldu ama ben her başkan adayını buluşturmayı gaye edindim. Kimse katılmadı. "Galatasaray için buluşalım" dedim, kimse teşrif etmedi. Galatasaray kartvizitlerini kullanmak istiyorlar. Hepsinin yolu açık olsun. Biz katılmama kararını beraber verdik. Düşünebiliyor musunuz seçilen başkan seçilmeyenlerin toplamından daha az oy alacak, azınlık hükümeti gibi!
-Eşref Hamamcıoğlu'nun "Arda Turan gibi isimler Galatasaray'a yakışmıyor" ifadesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Hiç katılmıyorum. Aksine Galatasaray, Metin Oktay'a, Turgay Şeren'e, Fatih Terim'e nasıl sahip çıktıysa Arda Turan'a da öyle sahip çıkmalıdır. Galatasaray kendi değerlerine her daim sahip çıkmalıdır.
-Ali Koç ve Mustafa Cengiz sürekli karşı karşıya geliyor. Galatasaray cephesi bu olayları iyi yönetiyor mu?
Ben Türk futbolunda bir çürümüşlük görüyorum. Galatasaray'ın rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe değildir. Galatasaray'ın kulvarı Avrupa'dır.
-Abdurrahim Albayrak'ın aday olacaklara yaptığı "Parası olan gelsin" çağrısını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Parası olan değil aklı olan gelsin. Kumarhane işleten zenginler de var esas iş akıldır orada biz aklımızı kullanacaktık. Bu açıklamalara katılmıyorum Galatasaray'ı akılla gelsin yönetsin.
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