Galatasaray'dan "olağanüstü seçim genel kurul toplantısı" çağrısı
Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, olağanüstü seçim genel kurul toplantısı için üyelerine çağrıda bulundu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türk Medeni Kanunu ile Tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince, Kulübümüzün 'olağanüstü seçim genel kurul toplantısı' 19 Aralık 2020 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 26 Aralık 2020 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır."
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