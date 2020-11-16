Galatasaray'ın gözü milli takımın golcüsünde

16 Kasım 2020 Pazartesi, 13:44

Galatasaray, Fortuna Düsseldorf forması giyen milli futbolcu Kenan Karaman için harekete geçti.

Sosyal medyada yer alan iddialara göre; sezon başında Alman ekibi Fortuna Düsseldorf'tan istenen milli yıldız Kenan Karaman bir türlü kadroya katılamamıştı. Aslan'ın, 26 yaşındaki hücumcu için ısrarı sürerken, Düsseldorf'la aylardır dirsek temasının devam ettiği öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasını fırsat bilen Cim Bom, Ocak ayında cüzzi bir rakam karşılığında transferi sonuçlandırmayı hedefliyor.

Üstelik Kenan'ın da Alman temsilcisinin yönetimine gitmek için baskı yapması da Galatasaray'ın elini güçlendiriyor.

Teknik direktör Fatih Terim'in de özellikle hücumun her bölgesinde görev yapabilmesi nedeniyle Kenan'ı kadrosunda görmeyi çok istediği öğrenildi. Bu nedenle Mustafa Cengiz ve ekibinin şimdiden teklif üzerinde yoğunlaştığı kaydedildi.