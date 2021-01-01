Galatasaraylı Omar’ın sağlık durumuyla ilgili son açıklama
Prof. Dr. Vedat Kaya,"Omar’ın durumu düne göre oldukça iyi. Bir gözü diğerine göre daha hasarlı. Yarın bir değerlendirme yapacağız” dedi.
Evindeki yılbaşı eğlencesinde elinde tuttuğu havai fişek patlayan Galatasaray’ın sağ beki Omar Elabdellaoui ile iglili hastaneden açıklama geldi.
Prof. Dr. Vedat Kaya,"Omar’ın durumu düne göre oldukça iyi. Bir gözü diğerine göre daha hasarlı. Yarın bir değerlendirme yapacağız” dedi.
Omar'ın tedavi gördüğü hastanedeki doktoru Profesör Doktor Vedat Kaya'dan açıklama geldi. Yapılan açıklamada futbolcunun durumu hakkında şu şekilde bilgi verildi:
"Omar'ın 1 gözünde daha ağır olmak üzere yaralanma söz konusu. Göz ekibiyle birlikte müdahelemizi yaptık. Şu anki durumu düne göre oldukça iyi. Görme yetisi var. Ama ilerleyen dönemlerde gidişat nasıl olur? Basit bir parça, leke yüzünden görme değişebilir. Lekeyi temizlerseniz görme artabilir. Tedavi uygulayacağız. Biz teknik olarak söylersek termal-kimyasal bir yanık. Bir temizlik işlemi yaptık. Tıbben gereken işlemlerin tümünü yaptık. Bu bile 1 gün içinde fark yarattı. Şimdi yüzeyin restorasyonu ile ilgili adım adım planlıyoruz. Kontroller yapılacak. Tekrar bir müdahale gerekebilir mi? Gerekebilir. Planlama yapıyoruz. Operasyon ile ilgili günü henüz kararlaştırmadım."
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