Galler, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı

15 Haziran 2021 Salı, 14:11

EURO 2020 A Grubu 2’nci maçında Galler, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Türkiye ile karşılaşacak. Tofig Bahramov Stadyumu’ndaki antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan Ada ekibi, ardından kuvvet ve çabukluk çalışmaları yaptı. Galler’in basına kapalı bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdiği öğrenildi.

Türkiye - Galler karşılaşması yarın TSİ 19.00’da Bakü Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.