Gaziantep, Amedej Vetrih'i kadrosuna kattı

31 Mayıs 2021 Pazartesi, 15:14

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Gaziantep Futbol Kulübümüz, geçtiğimiz yıl sezon başında kadrosuna kattığı başarılı futbolcumuz Amedej Vetrih ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık yeniden anlaşmaya varmıştır.

Kulübümüzde forma giydiği süre boyunca Slovenya Milli Takımına da düzenli olarak davet alan başarılı futbolcumuz, önümüzdeki sezonda kırmızı-siyahlı takımımızın başarısı için ter dökecek.

Yapılan anlaşmanın Amedej Vetrih ve kulübümüze hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuza armamız altında üstün başarılar diliyoruz.