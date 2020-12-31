Gaziantep Başkanı Mehmet Büyükekşi: Hocamız Sumudica devam etmek istiyoruz

31 Aralık 2020 Perşembe, 10:16

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, "Hocamızın 'Gaziantep ile bütünleştim, Gaziantep'te çok mutluyum' ve 'Gaziantep'te kalmak istiyorum' talebi var. Biz de bu talebi göz ardı etmeyeceğiz" dedi.

"BAŞARININ NEDENİ İSTİKRAR, BİRLİK VE BERABERLİK"

Gaziantep Futbol Kulübü'ndeki başarının nedeninin istikrar olduğunu dile getiren Büyükekşi, "Aslında geçen sezondan bahsetmek lazım. Pandemiden sonra başlayan ligde oynanan 8 maçta yenilmeyen tek takımız. Bir istikrar oluşturmuştuk. Biz yönetime geldikten sonra da hocamız Sumudica ile istikrarın devam etmesi için sözleşmeyi bir yıl uzattık. Geçen sezonki takımdan çok değişiklik yapmadan kadromuzu koruduk. Eksik bulduğumuz noktalara transferler yaptık. Bu sezon ilk maçımızda Galatasaray'a karşı mağlup olduk, sonraki 13 maçta yenilgi yüzü görmedik. 2020 yılında iç sahada da sadece Fenerbahçe'ye kaybettik. Bu tek kişinin başarısı değil. Yönetim kurulu, teknik ekibin, futbolcuların, profesyonel çalışanların, masörün, malzemecinin, doktorun el ele vererek Gaziantep Futbol Kulübü'nün ileri taşımak için yaptığı bir ekip çalışması. Hiçbir başarı tesadüf değil. Gaziantep Futbol Kulübü'nün Gaziantep'e katkı değer vermesi lazım. Katma değeri de arttırmanın 4 maddesi var. İnovasyon, Ar-Ge, tasarım ve marka. Bunun için de en önemlisi marka değeri. Gaziantep de bir marka. Gaziantep ihracat yapan 6'ncı büyükşehir. Sanayisi, gastronomisiyle, turizmi ile önemli bir şehir. Biz de Gaziantep'in tanıtımına hem yurt içi, hem de yurt dışında katkı vermek istiyoruz. Belli bir başarı da elde ettik ancak önemli olan sürdürülebilir bir başarı. Geçen sezon maçlarımızı 8-10 bin arası ortalaması ile oynuyorduk. Şu an tek eksiğimiz taraftar. Onlarla maçlar çok daha güzel oluyor. Pandemi dönemi olmasaydı bu başarılarla birlikte 15-20 bin taraftar ortalamasıyla maçlarımızı oynayabilirdik. Pandemi sonrası yüksek katılımla onları maçlara davet ediyoruz. Bu geldiğimiz başarıda Gaziantep Valimiz, belediye başkanımız, ilçe başkanlarımız, oda başkanlarımız var. Bize büyük bir destek sağlıyorlar" diye konuştu.

"HOCAMIZ SUMUDİCA İLE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Ocak ayında teknik direktör Marius Sumudica ile yeni sözleşme üzerine görüşeceklerini dile getiren Büyükekşi, "Hocamız Sumudica'nın sözleşmesini bir yıl uzatmıştık ve Haziran ayına kadar süren sözleşmesi var. Nisan ya da Mayıs ayında yeni kontrat için karar veririz diye düşünmüştüm. Hocamızın da 'Gaziantep ile bütünleştim, Gaziantep'te çok mutluyum' ve 'Gaziantep'te kalmak istiyorum' talebi var. Biz de bu talebi göz ardı etmeyeceğiz. Yılbaşından sonra Ocak ayında Sumudica ile görüşeceğiz. Gerekli zemin ve şartlar oluşursa hocamızla devam etmek istiyoruz. Önemli olan iki tarafın da bir yerde buluşabilmesi. Başarı istikrarla gelir. İstikrar ve güven çok önemli. Hocamız futbolculara, futbolcularımız da hocaya güveniyor. Biz de hocamıza güveniyoruz ve inşallah güzel bir netice alırız" şeklinde konuştu.

Sumudica'nın Türk pasaportu istemesi üzerine başvuruda bulunduklarını söyleyen Büyükekşi, "Sumudica uzun zamandır Türk pasaportu almak istemişti. Onun için de Türk vatandaşı olması gerekiyor. Biz de bu isteği Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemiz ile görüştük. Bu talebi olumlu buldular. İçişleri Bakanlığı ile de görüşüldü ve bize başvuru yapmamızı önerdiler. Geçen hafta da başvuru yapıldı. Bundan sonra bürokrasinin ne zaman sonuçlanacağı bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"HEDEF LİGDE İLK 5 VE AVRUPA KUPASI"

Geçen sezon Süper Lig'deki ilk sezonlarında hedefi ilk 10 koyduklarına, bu yıl ise Avrupa kupaları için mücadele ettiklerine vurgu yapan Büyükekşi, "Geçen sezon hedefimiz ilk 10'du ve bunu başardık. Ligi 8'inci bitirdik ve hedefimize ulaştık. Bu sezon da mevcut kadro ve yeni transferlerimiz ilk 10 hedefi için bonus talep etti, ancak kabul etmedik. Bizim için bu yıl başarı ligde ilk 5'te olmak. Ayrıca Avrupa kupaları veya Türkiye Kupası için başarı primi koyduk. Sezon başı hocamızla da konuştuk ve ligde ilk 5 ve Avrupa kupaları hedefi koyduk. Şimdiye kadar belli bir programda ilerledik. Her maç gol atan bir takımız ve 13 maçtır yenilmiyoruz. Önemli olan da istikrar" şeklinde konuştu.

Devre arasında sadece fırsat transferi yapabeceklerini söyleyen Büyükekşi, "Sumudica hocamız devre arasında transfer istemedi. Bir fırsat transferi olursa, Türk oyunculardan bir fırsat çıkarsa olabilir ancak yabancı kontenjanımız da dolu. Bu nedenle transfer düşünmüyoruz" açıklamasında bulundu.

Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin (VAR) önemli olduğunu ancak benzer pozisyonlarda farklı kararlar çıktığını söyleyen Büyükekşi, "VAR ile ilgili biz geçen sene Mecnun Otyakmaz başkanın söylediği gibi hep zarar gördük. 10 kişi Malatyaspor'a karşı 2-1 üstünken yediğimiz golde bize göre faul olmasına rağmen gol verildi ve maç 2-2 bitti. 2 puan bıraktık. VAR kararlarını yeknesak (tekdüze) hale getirmemiz lazım. Beşiktaş maçında faul nedeniyle gol iptal oldu. Bizim maçımızda ise VAR'ın uyarısına rağmen hakem golü verdi. O yüzden kararların tekdüze olması lazım. Ofsayttan gollerde ve penaltılarda büyük faydası var. Her takım için aynı karar alınırsa takımlar da VAR'a saygı gösterir" dedi.

Hakem tartışmalarında gündeme gelen 'maçları yabancı hakemler yönetsin' fikrine olumsuz baktığını söyleyen Büyükekşi, "Yabancı hakeme sıcak bakmıyorum. Türkiye'nin önemli miktarda cari açığı var ve bir de yabancı hakemle birlikte ödenecek döviz artışını yanlış buluyorum. Ülkemizin FIFA hakemleri var ve onların da imajına olumsuz katkı vermiş oluruz. 'Kendi hakemlerine güvenmiyorlar, Türk hakemleri yurt dışında nasıl maç yönetiyor' gibi bir algı oluşur. Hepsi değil ama bazı hakemlerimiz formsuz. Atamalar, hakemlerin performanslarını gözlemleyerek yapılırsa daha doğru olur. Genç hakemlere görev verilmesini saygıyla karşılıyorum" diye konuştu.

Kulüpler Birliği'nde yaşanacak başkanlık değişimini de değerlendiren Büyükekşi, "Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Başkanlığı görevini bırakmak istiyor ve bunu da dile getirdi. Hangi başkanda fikir birliği oluşursa onu destekleriz. Bütün kulüp başkanlarımız bu görevi yapmaya muktedir. Böyle bir teklif bana geldi ancak kabul etmedim. Yine teklif gelirse kabul etmeyi düşünmüyorum" dedi.

Çok çekişmeli bir lig oynandığını söyleyen Büyükekşi, "Sadece biz değil Fatih Karagümrük ve Hatayspor da bu yıl Süper Lig'e çıkmasına rağmen başarılı. Yeni çıkan takımlar ilk yıllarında büyük başarı gösteremezdi ama bu yıl bu kırıldı. Ligin büyük takımlarına bakılırsa onlar da iyi transferler yaptılar. İlk 5 sırada 3 büyük takım var. Rekabetçi bir şampiyonluk yarışı olacak. Başakşehir ve Trabzonspor'un da iyi kadroları var. Her maç zor. Lig sonuncusu takım lideri yenebiliyor. Ligde hiçbir sonuç sürpriz değil" ifadelerini kullandı.