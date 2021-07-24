Gaziantep'e Schalke 04'ten sol bek!
Gaziantep, Schalke 04'ten Hamza Mendyl'i transfer etti.
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, sol bek oyuncusu Faslı Hamza Mendyl ile sezon sonuna kadar anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Almanya'nın Schalke 04 takımından Hamza Mendyl ile sezon Mendyl'in, kulüp başkanı Cevdet Akınal'ın da katıldığı imza töreninde, kendisini Gaziantep ekibine bağlayan resmi sözleşmeye imza attığı kaydedilen açıklamada, "Hamza Mendyl'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
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