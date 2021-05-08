Gedson Fernandes: Galatasaray dersine iyi çalıştı
Galatasaraylı Gedson Fernandes Beşiktaş maçı sonrası, "Hocamız bizi çok iyi hazırladı. Kazanmamız gerektiğini biliyorduk. Dersimize iyi çalışmıştık"dedi.
Galatasaray 3-1'lik Beşiktaş maçı sonrası buruk bir sevinç yaşadı. Müthiş bir asist yapan Galatasaraylı Gedson Fernandes Beşiktaş maçı sonrası, "Hocamız bizi çok iyi hazırladı. Kazanmamız gerektiğini biliyorduk. Dersimize iyi çalışmıştık ve kazandık. Şampiyonluk şansımız sürüyor. Rakiplere bakmadan bizim 2 maçı da 6 puanla bitirmemiz gerekiyor" dedi.
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