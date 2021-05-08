Gedson Fernandes: Galatasaray dersine iyi çalıştı

Galatasaraylı Gedson Fernandes Beşiktaş maçı sonrası, "Hocamız bizi çok iyi hazırladı. Kazanmamız gerektiğini biliyorduk. Dersimize iyi çalışmıştık"dedi.

cumhuriyet.com.tr
08 Mayıs 2021 Cumartesi, 22:46
Gedson Fernandes: Galatasaray dersine iyi çalıştı
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Galatasaray 3-1'lik Beşiktaş maçı sonrası buruk bir sevinç yaşadı. Müthiş bir asist yapan Galatasaraylı Gedson Fernandes Beşiktaş maçı sonrası, "Hocamız bizi çok iyi hazırladı. Kazanmamız gerektiğini biliyorduk. Dersimize iyi çalışmıştık ve kazandık. Şampiyonluk şansımız sürüyor. Rakiplere bakmadan bizim 2 maçı da 6 puanla bitirmemiz gerekiyor" dedi.


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