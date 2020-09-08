Gloria Cup'ta Efes Galatasaray'ı yine devirdi
Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 87-82 mağlup ederken mavi beyazlılarda en skorer oyuncu 16 sayıyla Micic oldu.
Gloria Cup’un ikinci turu başladı. Turnuvanın ilk maçında Anadolu Efes ile Galatasaray ile karşı karşıya geldi.
İkinci yarıda başa baş bir performans sergilenirken , maçtaki denge son ana kadar taşındı. Hunter’ın son topa kullanamaması ile Galatasaray Doğa Sigorta galibiyeti kaçırırken, Göksenin Köksal ve Alex Hamilton sakatlıkları nedeniyle maçta yer almadı. Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 87-82 mağlup ederken
mavi beyazlılarda en skorer oyuncu 16 sayıyla Micic oldu. Galatasaray'da ise Brock Motum’un 19 sayılık performansı galibiyete yetmedi. Gloria Cup birinci turnuvasında Anadolu Efes şampiyon, Galatasaray ise ikinci olmuştu.
Bugün itibariyle Gloria Cup’a Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız, Tofaş, Türk Telekom ve Pınar Karşıyaka takımları dahil oldu.
Turnuvada yarının programı şöyle :
17.30 Fenerbahçe Beko - Pınar Karşıyaka
20.30 Türk Telekom - Kızılyıldız
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