Göksu Üçtaş Şanlı'dan jimnastikte Avrupa ikinciliği
Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda büyük kadınlar yer aletinde milli jimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı, gümüş madalyaya ulaştı.
Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda büyük kadınlar yer aletinde milli jimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı, gümüş madalyaya ulaştı.
Mersin'de Türkiye jimnastik Federasyonu ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın son gününde büyük kadınlar yer aleti müsabakaları yapıldı.
Müsabakaların bitimiyle ilk olarak Romanya'dan Larisa Andreea Iordache'nin altın madalyayı kazandığı açıklanırken, Türkiye'nin itirazı sonucunda altın madalya Göksu Şanlı Üçtaş'a geçti. Sonrasında Romanya cephesi de itirazda bulunurken, yapılan incelemeler sonucunda bu itiraz da kabul edildi ve Larisa Andreea Iordache altın madalya, Göksu Üçtaş Şanlı ise gümüş madalyanın sahibi oldu.
13 bin 450 puanla Romanya'dan Larisa Andreea Iordache altın madalya, 13 bin 100 puanla Türkiye Artistik jimnastik Milli Takımı'ndan Göksu Üçtaş Şanlı gümüş madalya ve 12 bin 750 puan elde eden İsrail'den Lihie Raz bronz madalya kazandı.
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