Gol kralı Boupendza kıymete bindi!
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın nabız yokladığı golcü Boupendza için Ruslar, İtalyan ve İspanyollar da devrede.
Hatayspor, Boupendza için fiyat belirledi. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın nabız yokladığı golcü için Ruslar, İtalyan ve İspanyollar da devrede. TRT Spor'a konuşan Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş "Boupendza'ya İngiltere, İtalya ve İspanya’dan teklifler var. Bunların bir kısmı resmi. Resmi olmayan teklifler de var. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Boupendza bizim sözleşmeli oyuncumuz. Kalmazsa da daha önce 8 milyon 100 bin Euro'yu görmüş bir futbolcu. İmzasını da atmıştık. Onun aşağısına satmayı düşünmüyoruz. Ama o civarda müşterisi, alıcı takımı var. Muhtemelen de 15 Haziran'dan sonra süreç hızlanır. Ne giderse kayıp, ne kalırsa bizi üzecek bir sonuç olur. Alıcılar ısrarlı. Bu ısrarları devam ederse, belli bir noktada buluşursak, başka takıma verebiliriz" ifadelerini kullandı.
GOL KRALI
Geçen sezon Hatayspor formasıyla Süper Lig'de 22 kez ağları havalandıran 24 yaşındaki Aaron Boupendza, sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı.
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