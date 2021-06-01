Göztepe, Cherif Ndiaye ile sözleşme yeniledi

01 Haziran 2021 Salı, 14:58

Süper Lig’de mücadele eden İzmir temsilcisi Göztepe, satın alma opsiyonu bulunan Cherif Ndiaye ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

Sarı-kırmızılı ekip, resmi sitesinden Cherif Ndiaye’nin sözleşmesini uzattıklarını şu sözlerle duyurdu:

“Geçtiğimiz sezon kulübümüzde kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesinde satın alma opsiyonu maddesi bulunan Cherif Ndiaye ile opsiyonunu kullanarak 3 yıllık sözleşme imzaladık. Şanlı formamız ile nice başarılar Cherif.”

25 yaşındaki genç oyuncu, Göztepe formasıyla çıktığı 39 maçta 10 gol ve iki asistlik performans sergilemişti.





