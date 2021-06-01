Göztepe, Cherif Ndiaye ile sözleşme yeniledi

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, kiralık olarak formasını giyen Cherif Ndiaye ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
01 Haziran 2021 Salı, 14:58
Göztepe, Cherif Ndiaye ile sözleşme yeniledi
Abone Ol google-news

Süper Lig’de mücadele eden İzmir temsilcisi Göztepe, satın alma opsiyonu bulunan Cherif Ndiaye ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

Sarı-kırmızılı ekip, resmi sitesinden Cherif Ndiaye’nin sözleşmesini uzattıklarını şu sözlerle duyurdu:

“Geçtiğimiz sezon kulübümüzde kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesinde satın alma opsiyonu maddesi bulunan Cherif Ndiaye ile opsiyonunu kullanarak 3 yıllık sözleşme imzaladık. Şanlı formamız ile nice başarılar Cherif.”

25 yaşındaki genç oyuncu, Göztepe formasıyla çıktığı 39 maçta 10 gol ve iki asistlik performans sergilemişti.



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler