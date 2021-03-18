Guardiola'dan Türk asıllı yıldız için müthiş övgü
Guardiola, 2-0 kazanılan maçta 1 gol kaydeden Türk asıllı yıldız futbolcu hakkında ''İlkay inanılmaz bir adam. Bugüne kadar gördüğüm en zeki, en bilgili futbolculardan birisi. Beraber geçirdiğimiz zamanı asla unutmayacağım.'' sözlerini kullandı.
Manchester City'nin İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola'nın İlkay Gündoğan hayranlığı bitmiyor. İspanyol teknik direkör, takımı Manchester City'nin Borussia Mönchengladbach'ı mağlup edip Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkmalarının ardından açıklamalarda bulundu.
Guardiola, 2-0 kazanılan maçta 1 gol kaydeden Türk asıllı yıldız futbolcu hakkında ''İlkay inanılmaz bir adam. Bugüne kadar gördüğüm en zeki, en bilgili futbolculardan birisi. Beraber geçirdiğimiz zamanı asla unutmayacağım.'' sözlerini kullandı.
''KALEYE NE ZAMAN GİTSE GOLÜNÜ ATIYOR''
Kariyerinin en golcü sezonunu yaşayan İlkay Gündoğan için övgü dolu sözlerine devam eden Guardiola, ''Kaleye ne zaman yakın olsa golünü atıyor. Böyle bir kaliteye sahip. Sadece bu da değil, birçok yeteneği var. Hem İlkay hem de takımın genel performansından çok memnunum.'' dedi.
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