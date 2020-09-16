Hakemler açıklandı o isme maç yok!

16 Eylül 2020 Çarşamba, 13:13

Süper Lig’in ikinci haftasında oynanacak olan karşılaşmalarda düdük çalacak olan hakemler belli oldu. Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanacak olan mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Geçen haftanın en çok konuşulan ismi Rizespor-Fenerbahçe maçının hakemi Arda Kardeşler ise görev almadı.

Süper Lig’in ikinci haftasında oynanacak olan maçları yönetecek hakemler şu şekilde:



18 Eylül Cuma

20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe: Cüneyt Çakır



19 Eylül Cumartesi

13.30 Gençlerbirliği-İ.H. Konyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu

16.00 Y.Denizlispor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan

19.00 Aytemiz ALanyaspor-Hes Kablo Kayserispor: Erkan Özdamar

19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler



20 Eylül Pazar

13.30 BB Erzurumspor-DG Sivasspor: Serkan Tokat

16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa

19.00 Gaziantep FK-Karagümrük: Alper Ulusoy

19.00 M.Başakşehir-Galatasaray: Atilla Karaoğlan



21 Eylül Pazartesi

20.00 Fenerbahçe-A.Hatayspor: Ümit Öztürk



