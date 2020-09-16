Hakemler açıklandı o isme maç yok!
Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanacak olan mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Çakır ise Malatyaspor maçında.
Süper Lig’in ikinci haftasında oynanacak olan karşılaşmalarda düdük çalacak olan hakemler belli oldu. Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanacak olan mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Geçen haftanın en çok konuşulan ismi Rizespor-Fenerbahçe maçının hakemi Arda Kardeşler ise görev almadı.
Süper Lig’in ikinci haftasında oynanacak olan maçları yönetecek hakemler şu şekilde:
18 Eylül Cuma
20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe: Cüneyt Çakır
19 Eylül Cumartesi
13.30 Gençlerbirliği-İ.H. Konyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 Y.Denizlispor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan
19.00 Aytemiz ALanyaspor-Hes Kablo Kayserispor: Erkan Özdamar
19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler
20 Eylül Pazar
13.30 BB Erzurumspor-DG Sivasspor: Serkan Tokat
16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa
19.00 Gaziantep FK-Karagümrük: Alper Ulusoy
19.00 M.Başakşehir-Galatasaray: Atilla Karaoğlan
21 Eylül Pazartesi
20.00 Fenerbahçe-A.Hatayspor: Ümit Öztürk
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