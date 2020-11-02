"Hakemler de basın toplantısı düzenlemeli"
Tottenham Hotspur Teknik Direktörü Jose Mourinho, VAR sistemine tepki gösterdi.
Tottenham menajeri Jose Mourinho, VAR kararları hakkında açıklamada bulundu.
Brighton maçı sonrası hakem hakem Graham Scott'ın kararlaından memnun olmayan Mourinho tepki gösterdi.
Portekizli çalıştırıcı, "Hakemler de artık basın toplantılarına katılmalı ve kararlarını açıklamalı. VAR monitörüne gidip pozisyonu gören ve buna göre karar veren onlar. Artık bize de anlatmalılar neler gördüklerini" dedi.
En Çok Okunan Haberler
- Metiner'den 'makam' ve 'ünvan' itirafı
- Enkazdan sağ kurtulan avukat skandalı anlattı
- Depremde anne ve babasını kaybeden Arif: Bir ben kaldım
- Tunç Soyer, kolon kesilmesi iddiasını doğruladı
- 50 yaş üstü ve 25 yaş altı yurttaşlara kötü haber
- 18 milletvekiline fezleke
- Burger King'den McDonald's için destek çağrısı
- 'Milletin sorunlarını bir kenara bırakmış...'
- Deprem sonrası müteahhitlere gözaltı
- İşte 7'lik deprem riskiyle yaşayan şehirler
Video Haberler
- CNN Türk spikerinin canlı yayında çok zor anları!
- İzmir'e giden yardım kolisinde ağlatan not
- İzmir’de yaşanan tsunaminin yeni dehşet görüntüleri
- Ayda Gezgin'in ambulanstaki görüntüleri gözleri yaşarttı
- İstanbul'da yol verme yüzünden çıkan kavga kamerada
- Polisi karşımda değil arkamda görmek istiyorum
- Deprem anının dehşete düşüren yeni görüntüsü
- Yaşamlarını yitiren ikizlerin röportajı ortaya çıktı
- Enkaz altından kurtarılan İnci Okan'dan ilk mesaj
- Depremzedelere getirilen erzakı sattı
En Çok Okunan Haberler
- Metiner'den 'makam' ve 'ünvan' itirafı
- Enkazdan sağ kurtulan avukat skandalı anlattı
- Depremde anne ve babasını kaybeden Arif: Bir ben kaldım
- Tunç Soyer, kolon kesilmesi iddiasını doğruladı
- 50 yaş üstü ve 25 yaş altı yurttaşlara kötü haber
- 18 milletvekiline fezleke
- Burger King'den McDonald's için destek çağrısı
- 'Milletin sorunlarını bir kenara bırakmış...'
- Deprem sonrası müteahhitlere gözaltı
- İşte 7'lik deprem riskiyle yaşayan şehirler