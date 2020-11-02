"Hakemler de basın toplantısı düzenlemeli"

Tottenham Hotspur Teknik Direktörü Jose Mourinho, VAR sistemine tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
02 Kasım 2020 Pazartesi, 22:09
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Tottenham menajeri Jose Mourinho, VAR kararları hakkında açıklamada bulundu.

Brighton maçı sonrası hakem hakem Graham Scott'ın kararlaından memnun olmayan Mourinho tepki gösterdi.

Portekizli çalıştırıcı, "Hakemler de artık basın toplantılarına katılmalı ve kararlarını açıklamalı. VAR monitörüne gidip pozisyonu gören ve buna göre karar veren onlar. Artık bize de anlatmalılar neler gördüklerini" dedi.


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