Hatay'da kazanan yok

02 Kasım 2020 Pazartesi, 22:02

Süper Lig'in 7. hafta kapanış gecesinde Atakaş Hatayspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi.

Antakya Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma gollerle başladı. 6. dakikada konuk Sivasspor Max Gradel'in golüyle öne geçti. Rakibine 2 dakikada sonra cevap veren Hatayspor Babajide Akintola ile beraberliği yakaladı. Hatayspor'da Ruben Ribeiro 82. dakikada gördüğü ikinci sarı kartla oyun dışı kaldı. Portekizli futbolcu dördüncü maçında ikinci kez kırmızı kart gördü.

Son düdükle birlikte maç 1-1 sona erdi ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Bu sonuçla koronavirüs vakaları nedeniyle iki maçı ertelenen Hatayspor ve Sivasspor 7 puana yükseldi.