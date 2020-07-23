Hatayspor'da Altıparmak gitti, Aybaba geldi
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, Mehmet Altıparmak'tan boşalan teknik direktörlük görevi için Samet Aybaba ile el sıkıştı.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, Mehmet Altıparmak'tan boşalan teknik direktörlük görevi için Samet Aybaba ile el sıkıştı.
Mehmet Altıparmak ayrılığını, "Teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ve ekibiyle karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır" şeklinde açıklayan Hatayspor, Samet Aybaba ile anlaştı.
İki tarafın da her konuda anlaşma sağladığı öğrenilirken, resmi imzanın önümüzdeki günlerde atılacağı ifade edildi.
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