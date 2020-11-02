Hentbolcu kızların mucize kurtuluşu
Ege denizi açıklarında meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremle sarsılan İzmir'de minik ve genç hentbolcular enkaz altından büyük bir çaba sonucu kurtarıldı.
Ege denizi açıklarında meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremle sarsılan İzmir'de minik ve genç hentbolcular enkaz altından büyük bir çaba sonucu kurtarıldı. Bornova Belediyespor Kulübü'nün hentbol branşında eğitim gören 10 yaşındaki ikizler Ezel ve Elçem Perinçek tam 23 saat süren çalışmalar sonucu hayata döndürüldü. Bornova Belediyespor genç kız takımının kalecisi 14 yaşındaki Zeynep İlayda Dursun da ailesiyle birlikte göçük altında kaldı.
Dursun ailesi de arama kurtarma ekiplerinin yoğun çabaları sonrası hayata döndürdü. Bornova Belediyespor takımında kalecilik yapan Zeynep İlayda Dursun için Hentbol Federasyonu sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayınladı.
Yapılan açıklamada, "İzmir'de meydana gelen depremde Bornova Belediyespor hentbolcularından Zeynep İlayda Dursun ve ailesinin göçük altından çıkarıldığını öğrenmiş bulunmaktayız. Dursun ailesi ve Bornova Belediyespor Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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