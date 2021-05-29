Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin oldu
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş Aygaz'ı 30-28 mağlup ederek Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi - Beşiktaş Aygaz: 30-28
SALON: Eskişehir Porsuk
HAKEMLER: Kürşad Erdoğan, İbrahim Özdeniz
BEŞİKTAŞ AYGAZ: Taner (Burak), Görkem 10, Genco 8, Enis 3, Ömer 3, Onur 2, Kaabeche 2
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: Yevgen (Gökhan Şanlı), Gökhan Örnek 9, Tolga 7, Stojanovıc 4, Şenol 3, Orhan 3, Tiukin 2, Kerem 1, Mert 1
İLK YARI: 17-14
İKİ DAKİKA CEZASI: Kaabeche, Mehmet (Beşiktaş Aygaz) - Orhan, Stojanovıc, Refik (İzmir Büyükşehir Belediyesi)
Beşiktaş Aygaz ile İzmir Büyükşehir Belediyesi, Erkekler Türkiye Kupası Finali'nde karşı karşıya geldi. Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş Aygaz 17-14 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında İzmir Büyükşehir Belediyesi maçın bitimine 9 dakika kala 25-24 öne geçti. Nefes kesen mücadelenin sonunda İzmir Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş Aygaz'ı 30-28 mağlup ederek Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.
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