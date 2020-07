‘Hep ayakta kal’

12 Temmuz 2020 Pazar, 06:00

Milli Takım ve VakıfBank’ın başarılı pasörü Cansu Özbay, büyük emek verdikleri sezonun koronavirüs nedeniyle iptal edilmesiyle büyük üzüntü yaşamasına karşın geleceğe umutlu bakıyor. Salgın sonrası bıraktıkları yerden daha da başarılı olarak sahalara döneceklerini belirten Cansu, “Her zaman ‘Daha iyi nasıl olabilirim?’ diye düşünüyorum ve çabalıyorum. En zor zamanda bile ayakta kalmak lazım” diyerek umutlu konuştu. Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan başarılı pasör, hedeflerini anlattı.

- Normal sezonu ilk sırada bitirdiniz ve şampiyonluk yarışının favorisi olarak gösteriliyordunuz. Ama koronavirüs salgını, hedefe giden yolda size ‘durun’ dedi. Bu seni nasıl etkiledi?

CANSU ÖZBAY: Aslında sezonun en yoğun dönemine girmek üzereydik ama koronavirüs nedeniyle tüm liglerimiz iptal oldu. Çok yüksek tempodan günde bin adım atamadığımız bir ana döndük. Tüm sporcular, bu dönemden olumsuz etkilendi diyebilirim. VakıfBank olarak 2020’de çok iyi bir form yakalamıştık. Oynadığımız tüm maçları kazanmıştık ve Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale yükselmiştik. Hem Sultanlar Ligi’ni hem de Şampiyonlar Ligi’ni kazanacağımıza inanıyorduk. Sezon boyunca yaptığımız çalışmalar ve ortaya koyduğumuz emek aslında bir anda gitti. Bu da insanı biraz üzüyor. Umarım bu salgın bir an önce biter. Artık gelecek sezona konsantre olduk

- Evde kaldığın dönemde çalışmaların nasıl gitti, neler yaptın?

C.Ö.: Zamanımı Urla’da yazlık olarak kullandığımız evimde geçirdim. Kondisyonerimiz Giovanni Miale’nin verdiği çalışmaları yaptık. Bir de evimizde bahçe var. Kardeşim de voleybolcu. Onunla çalıştım. Tabii ki salondaki gibi hiçbir şey olmuyor. Ayrıca bu dönemde yediklerime dikkat ettim.

‘VAKIFBANK’TA OYNAMAK HAYALİMDİ, GERÇEK OLDU’

- Bu sezon performansın iyiydi. Bireysel hedefin nedir?

C.Ö.: Umarım yıllarca VakıfBank’ta oynarım. Kim istemez ki Gözde (Kırdar) abla gibi bir jübile yaşamak. Yıllarca orada oynuyorsun, emek veriyorsun ve emekli oluyorsun. Ben bunu çok isterim. Milli Takım’da da yıllarca oynamak isterim. Benim en büyük hayalim VakıfBank’ta oynayabilmekti. Ve ben bunu başardım. Ama ‘Ben hayalimi gerçekleştirdim’ değil tabii ki. Her zaman üstüne koyarak devam etmek istiyorum.

‘MAJA’DAN ÇOK ŞEY ÖĞRENİYORUM’

- Maja Ognjenovic gibi çok iyi bir pasörle aynı takımdasın. Sana ne gibi katkısı oluyor?

C.Ö.: Kesinlikle Maja’dan çok şey öğreniyorum. Antrenmanda bile bir durum olduğu zaman beni file yanına çağırıp doğrusunu söyleyen bir pasör. En büyük şanslarımdan birisi Maja. İletişimimizin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Ben daha öğrenme aşamasındayım. O yıllardır oynuyor ve büyük tecrübeleri var.

‘BİTMEYEN YOLCULUK'

- Teknik olarak geliştirmek için çaba harcadığın bir konu var mı?

C.Ö.: Her zaman kendimi geliştirmek için çalışıyorum. ‘Şu özelliğimi geliştirmem gerekiyor’ demiyorum. Çünkü teknik olarak her özelliğimi geliştirmek için çalışıyorum. İyi olduğum bir konuda bile ‘Daha iyi nasıl olabilirim?’ diye düşünüyorum ve çabalıyorum. Hiçbir zaman ‘Voleybolcu oldum’ diyemem çünkü bu bitmeyen bir yolculuk. Ayrıca pasörün voleybolda en zor pozisyon olduğunu düşünüyorum. Çünkü her zaman ayakta kalan olmalısın. Sen kendi takımını ayakta tutmalısın. Hiçbir zaman düşemezsin, hiçbir zaman bir önceki pasa takılıp kalamazsın. Her zaman 2. top, senin eline değiyor. Sen kötü de atsan bir kez daha sana top geliyor.