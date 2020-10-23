Herkes onun dönüşünü konuştu
Yusuf Yazıcı, Sparta Prag karşısında gösterdiği performans ile Fransa futbol gündeminde en çok konuşulan isimlerden biri oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'a konuk olan Lille, Yusuf Yazıcı'nın hat-trick yaptığı maçta rakibini 4-1 mağlup etti. Yusuf Yazıcı, Avrupa kupalarındaki ilk gollerini kaydetti.
Yusuf, Sparta Prag karşılaşmasından sonra Fransa'da en çok konuşulan isimlerden olmayı başardı. OPTA, Yusuf Yazıcı'nın, 2014'te Kjaer'in Krasnodar'a attığı golden bu yana Avrupa'da ceza sahası dışından gol atan ilk Lille futbolcusu olduğu verisini paylaştı.
Ayrıca Yusuf, Lille tarihinde bir Avrupa kupası maçında 3 gol birden atan ilk futbolcu da olmayı başardı.
Lille teknik direktörü Christophe Galtier ise maç sonrası yaptığı açıklamada Yusuf Yazıcı'dan övgüyle bahsederken, "Yusuf, ona güvenebileceğimi fazlasıyla gösterdi" ifadelerini kullandı.
Foot Mercato, Yusuf Yazıcı'ya ödenen 16.5 Milyon Euro'ya vurgu yaptı ve milli oyuncunun Sparta Prag karşısındaki performansı ile kendisine yapılan yatırımın doğru olduğunu gösterdiğini yazdı. Aynı şekilde So Foot da, Yusuf'ın ilk 44 dakikada bazı soru işaretleri yarattığını ancak kendisine güvenenleri boşa çıkartmayacak bir performans gösterdiğini yazarak, maç puanlarında milli oyuncuya 8 verdi.
L'Équipe ise, Lille'in Yusuf Yazıcı'nın 3 gollü performansı sayesinde Sparta Prag'ı domine ettiğini söyledi.
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