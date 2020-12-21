Hidayet Türkoğlu basketbolun 129. yaşını kutladı
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Kanadalı James Naismith’in 129 yıl önce bulduğu basketbolun yaş gününü kutladı.
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Kanadalı James Naismith’in 129 yıl önce bulduğu basketbolun yaş gününü kutladı.
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile basketbolun 129. doğum gününü kutladı. Başkan Türkoğlu, açıklamasında, "129 yıl önce bugün basketbol icat edildi. Basketbolun doğum günü kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.
Öte yandan Hidayet Türkoğlu, basketbolun 129. doğum günü nedeniyle 100 adet Türkiye Basketbol Tarihi kitabı ve 29 tane de milli takım forması hediye edeceklerini dile getirdi.
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