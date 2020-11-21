Hidayet Türkoğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıktı

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

AA
21 Kasım 2020 Cumartesi, 15:48
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Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 testi sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Basit semptomlarla seyreden rahatsızlığım için evde tedavi ve izolasyon sürecim devam ediyor. Koronavirüse karşı maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uymanızı tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.


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