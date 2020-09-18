Higuain, Inter Miami'ye imza attı
Arjantinli golcü Higuain, Inter Miami'ye transfer oldu.
Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Inter Miami, Juventus ile yollarını ayıran Gonzalo Higuain'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Arjantinli forvet oyuncusu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Kariyerine ülkesinin River Plate ekibinde başlayan Higuain, İspanya'nın Real Madrid ve İtalya'nın Napoli kulüplerinde forma giydi.
Juventus'un 2016'da Napoli'den transfer ettiği Higuain, İtalya'nın Milan ve İngiltere'nin Chelsea takımlarında 1'er sezon kiralık olarak oynadı.
Arjantinli golcü Juventus formasıyla 149 maça çıktı ve 66 gol attı.
Eski İngiliz yıldız futbolcu David Beckham'ın ortağı ve başkanı olduğu Inter Miami, bu sezon ilk kez MLS'te mücadele etmeye başlamıştı.
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