Hollanda'dan Beşiktaş'a geri dönüyor

27 Temmuz 2020 Pazartesi, 18:55

Devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan Feyenoord'a kiralık olarak giden Oğuzhan Özyakup siyah beyazlılara dönüyor. Feyenoord Teknik Direktörü Dick Advocaat Oğuzhan'ın gelecek sezon takımda olmayacağını açıkladı.

Feyenoord Teknik Direktörü Dick Advocaat, Beşiktaş’tan kiraladıkları Oğuzhan Özyakup’un önümüzdeki sezon kadroda olmayacağını açıkladı.Hollandalı teknik adam, “Yeni sezon planlamasını yapıyoruz. Oğuzhan Özyakup ile birlikte Ayoub ve Tapia gitti, orta saha transferi yapmamız gerekiyor. Oğuzhan genellikle oynayamadı ancak uluslararası tecrübesi olan bir oyuncuydu ve önemliydi” ifadelerini kullandı.

Daha önce sportif direktör Arnesen de, Oğuzhan’ın maliyetinin yüksek olduğunu ve indirim yapması gerektiğini belirtmişti. Devre arası Beşiktaş’tan Feyenoord’a giden Oğuzhan Hollanda’da 4 maçta 1 gol kaydetti.