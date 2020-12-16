IFAB'dan oyuncu değişikliğinde devrim gibi karar
Maç içinde takımların oyuncu değiştirme haklarının dolması halinde başından sakatlanan oyuncuyu değiştirme hakkının tanınacağı ifade edildi.
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), gelecek aydan itibaren başından sakatlanan oyuncular için ekstra oyuncu değişikliği yapılması kuralının denenmeye başlayacağını açıkladı.
IFAB’dan yapılan açıklamada, IFAB’ın Sarsıntı Uzmanları Grubu ve Teknik Danışma Grubu tarafından sunulan başından sakatlanan oyuncular için ekstra değişiklik önerisinin onaylandığı belirtildi. Açıklamada, gelecek ay itibariyle denemelerin başlayacağı ifade edilirken denemelere katılmak isteyen ülkelerin federasyonlarının IFAB’a başvurması gerektiği kaydedildi. Maç esnasında takımların oyuncu değiştirme haklarının dolması halinde yine takımlara başından sakatlanan oyuncuyu değiştirme hakkının tanınacağı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, geçtiğimiz sezonda uygulanmaya başlanan 5 oyuncu değişiklik hakkının geçerlilik süresinin 31 Temmuz 2022’ye kadar uzatıldığı belirtildi.
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