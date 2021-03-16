İngiliz basınından Ozan Kabak'a övgü: Aferin Ozan!

16 Mart 2021 Salı, 10:43

Türkiye’de futbolseverler artık Liverpool maçlarını farklı bir gözle izliyor. Zira bir Türk stoper, İngiliz devinde ilk 11’de oynuyor.

Ozan Kabak, Liverpool’a her geçen maç daha çok alışıyor ve performansını yukarıya çekiyor. İlk çıktığı Leicester City maçını hatırlayın. Bir de son oynanan Wolverhampton maçına bakın. Gerçekten kayda değer bir gelişim.

Liverpool, Wolverhampton’ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek 28 Şubat’tan sonra ilk kez galip geldi. Kritik mücadelede Ozan, partneri Nat Phillips ile 90 dakika sahada kaldı ve maç boyunca birçok kritik müdahale yaparak maçın en iyi oyuncularından biri, belki de en iyisi oldu.