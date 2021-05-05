İngiliz milletvekilinden İstanbul açıklaması: "İngiliz taraftarlara İstanbul izni verilmesin"
İngiltere'de bir milletvekili, İngiliz taraftarların İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finaline gönderilmemesini savundu.
UEFA Şampiyonlar Ligi finali için gözler İstanbul'a çevrildi. İngiliz devi Manchester City, finale yükselen ilk takım olurken İngiltere'de bir milletvekili İstanbul'a seyirci izni verilmemesi gerektiğini söyledi.
Daily Mail'de yer alan habere göre, İşçi Partisi Milletvekili Clive Efford, koronavirüs vakaları nedeniyle İngiliz taraftarların İstanbul'a seyahat etmelerine izin verilmemesi gerektiğini savundu.
Milletvekili Efford, virüse karşı alınan önlemleri hatırlatarak ''İngiliz taraftarların İstanbul'a gitmesine izin vermek, salgında son zamanlarda aldığımız tüm tedbilerlere karşı alay konusu" dedi.
Efford eğer Chelsea da finale çıkarsa iki İngiliz kulübünün maçlarını İstanbul yerine İngiltere'de oynamaları gerektiğini belirtti.
SEYİRCİ KARARI BEKLENİYOR
Şampiyonlar Ligi finali 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Maçın seyircili oynanması için Gençlik ve Spor Bakanlığı, Federasyon ve UEFA arasındaki görüşmelerde sona gelindi. Final için seyirci kararının cuma gününe kadar açıklanması bekleniyor.
Tribünlerin yüzde 25'inin açılması halinde finali 19 bin seyirci statta izleyecek. Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist PSG'yi eleyen Manchester City oldu. İngiliz ekibinin rakibi, bu akşam oynanacak Chelsea - Real Madrid maçıyla belli olacak.
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