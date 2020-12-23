İngiliz milli futbolcu Trippier'e 10 hafta men cezası
İspanya'nın Atletico Madrid takımında oynayan İngiliz futbolcu Kieran Trippier, bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle futboldan 10 hafta men edildi.
İspanya'nın Atletico Madrid takımında oynayan İngiliz futbolcu Kieran Trippier, bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle futboldan 10 hafta men edildi.
İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki milli oyuncu hakkında mayıs ayında başlatılan soruşturma tamamlandı.
Tottenham'dan Atletico Madrid'e transfer olduğu Temmuz 2019'da bahis kurallarını ihlal ettiği tespit edilen Trippier'e, 10 hafta futboldan men ve 70 bin sterlin para cezası verildi.
Açıklamada, men cezasının bugünden itibaren başlayacağı ve FIFA'ya yapılan başvuru sonucu kararın dünya çapında geçerli olacağı belirtildi.
Trippier, daha önce yaptığı açıklamada, suçlamaları reddederek, "Profesyonel futbol hayatımda hiçbir zaman futbola ilişkin bahis oynamadım. Başka bir kimse üzerinden de bahis yoluyla ekonomik çıkar sağlamadım." ifadelerini kullanmıştı.
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