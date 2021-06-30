İngiliz Milli Takımı'nın teknik direktörü 25 yıllık rövanşı aldı!

30 Haziran 2021 Çarşamba, 09:02

EURO 2020'de İngiltere, Almanya'yı devirirken gözler İngiliz teknik direktör Southgate'deydi.1996'daki Avrupa Şampiyonası'nda penaltıyı kaçırarak belki de takımının elenmesine yol açan Southgate, EURO 2020'ye İngiltere'nin teknik sorumlusu olarak geldi. Grubunda birinci olan İngiltere son 16 turunda Almanya ile eşleşti. Wembley'de büyük bir turnuvada 3 kez karşı karşıya gelen iki takımdan gülen Sterling ve Kane'nin golleriyle ev sahibi oldu. Böylece büyük turnuvalarda Wembley'deki eşitlik İngiltere lehine bozuldu. Wembley'de 1996'da büyük üzüntü yaşayan Southgate 25 yıl sonra Almanya gibi devi evine göndermenin sevincini aynı yerde yaşadı.

SOUTHGATE: ZAMANI DEĞİŞTİREMEM

Maçtan sonra Southgate duygusal bir demeç verdi. 2-0'lık zaferden sonra dev ekranda 1996'daki takımın kalecisi olan David Seaman'ı gördüğünü söyleyen İngiltere Teknik Direktörü şöyle konuştu: "Büyük ekrana bakıyordum ve orada David'i gördüm. Benimle oynayan takım arkadaşlarım için penaltı kaçırmamı değiştiremem. Bu her zaman acıtacak. Ama güzel olan şu ki insanlara hatırlanacak bir gün verdik ve şimdi gidip bunu Roma'da yapmalıyız."