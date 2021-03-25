İngiliz takımları milli kaleci Uğurcan'ı ilk sıraya aldı
Depay'ın penaltısını çıkaran milli kaleci Uğurcan gecenin adamı oldu.
A Milli Futbol Takımı’nın file bekçisi Uğurcan Çakır, Hollanda karşısında iyi bir performans ortaya koyarken, 90+4. dakikada Memphis Depay’ın kullandığı penaltıya da geçit vermedi ve gecenin yıldızı oldu.
Trabzonspor kalecisi Uğurcan, Livverpool başta olmak üzere İngiliz takımlarına önerilmişti. Uğurcan'ın bonservisine 20 milyon Avro civarında bir bedel biçiliyor. Penaltıyı kurtaran Uğurcan’ı takım arkadaşları tebrik etti.
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