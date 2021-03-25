İngiliz takımları milli kaleci Uğurcan'ı ilk sıraya aldı

25 Mart 2021 Perşembe, 08:55

A Milli Futbol Takımı’nın file bekçisi Uğurcan Çakır, Hollanda karşısında iyi bir performans ortaya koyarken, 90+4. dakikada Memphis Depay’ın kullandığı penaltıya da geçit vermedi ve gecenin yıldızı oldu.

Trabzonspor kalecisi Uğurcan, Livverpool başta olmak üzere İngiliz takımlarına önerilmişti. Uğurcan'ın bonservisine 20 milyon Avro civarında bir bedel biçiliyor. Penaltıyı kurtaran Uğurcan’ı takım arkadaşları tebrik etti.



