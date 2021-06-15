İngiltere Milli Takımı'nda zorunlu kaleci değişikliği

15 Haziran 2021 Salı, 14:40

İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, kalça bölgesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle antrenmanlarda yer alamayan Manchester Unitedlı Henderson'ın kadrodan çıkartıldığı belirtildi.

Aday kadroda yer alan Sheffield Unitedlı kaleci Ramsdale ise kadroya çağrıldı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde bir süre karantinaya alınacak 23 yaşındaki file bekçisi, forma verilmesi halinde ilk kez milli takımında görev alacak.

D Grubu'na Hırvatistan'ı 1-0 yenerek başlayan İngiltere, ikinci maçında 18 Haziran Cuma günü İskoçya ile karşılaşacak.



